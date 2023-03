Una 35ma giornata di ‘scontri diretti’ Dirige Djurdjevic

Sarà l’arbitro Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste a dirigere sabato allo stadio Recchioni (fischio di inizio alle 17,30, biglietti in vendita dalle 16 di oggi sul circuito Vivaticket) la partita Fermana-Siena; gli assistenti saranno Diego Peloso della sezione di Nichelino e Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno. Quarto ufficiale Alessio Amadei della sezione di Terni.

La partita sarà valida la 35ma giornata del girone B, giornata che vedrà andare in scena molti scontri diretti. A inaugurare il turno sarà la gara Olbia-Alessandria, in programma sabato alle 14. Alle 14,30 sarà la volta dei match Ancona-Carrarese e Fiorenzuola-Torres; alle 17,30, in contemporanea a Fermana-Siena, di Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Cesena-Lucchese, Gubbio-Vis Pesaro, Reggiana-Recanatese, Entella-Pontedera. A chiudere, alle 18,30, Imolese-Rimini.

Questa l’attuale classifica: Reggiana 73; Entella 71; Cesena 69; Carrarese 57; Gubbio 55; Ancona 54; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 46; Rimini 44; Recanatese 42; Fermana 40; Fiorenzuola 39; Olbia e Torres 35; Vis Pesaro 33; Alessandria 32; San Donato Tavarnelle e Imolese 31; Montevarchi 27.