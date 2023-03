Torrita è in festa ma il Ponte d’Arbia non regala niente

Anticipo di lusso oggi nel girone F di prima categoria: in Torrita-Ponte d’Arbia, infatti, avremo sia la grande festa della squadra che ha dominato il girone, arrivando al trionfo con ben sei giornate di anticipo sulla fine del torneo, e sia un Ponte d’Arbia che è in piena lotta per cercare di arpionare un posto play-off. Spettacolo garantito, sia per le coreografie dei tifosi che per quello che si vedrà sul campo… Domani Fonte-Cortona sarà un verospareggio play-off e l’Amiata cercherà punti a Spoiano. Per il resto la parola d’ordine è "Salvezza", con cinque squadre senesi negli ultimi cinque posti della classifica. E così Chiusi-Valdichiana, Sarteano-Arezzo F.A., Poliziana-Tegoleto, Viciomaggio-Piazze e Olmoponte-Pianella chiariranno almeno un po’ una situazione decisamente ingarbugliata. E il girone C? La Casolese in casa con la Volterrana ed il Gracciano a San Vincenzo pensano ai play-off. San Miniato-Pomarance è da centroclassifica.

Giu.Ste.