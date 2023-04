Tonfo Casolese. Super San Miniato Torrita distratto, il Chiusi ci crede

SAN VINCENZO

3

CASOLESE

0

SAN VINCENZO – Allo stadio Piero Biagi della città tirrenica, la Casolese subisce il tris al cospetto di una formazione locale affamata’ di punti e in grado di imporsi. Natali, Tognetti e Di Stefano i realizzatori della formazione di casa, anche se il margine emerso nei novanta minuti a favore del San Vincenzo appare troppo penalizzante per i valdelsani di mister Borghi, capaci comunque di continuare il cammino in seconda piazza in una stagione vissuta da neopromossi in Prima categoria e con davanti in classifica al momento soltanto la proverbiale Ferrari di turno rappresentata dal Belvedere. Ora si attende un pronto riscatto da parte di una Casolese che possiede ampie potenzialità.