Terranuova Traiana detta la sua legge Terza sconfitta di fila per il Poggibonsi

POGGIBONSI

2

T. TRAIANA

3

POGGIBONSI: Pacini, Morosi (63’ Di Paola), Tognetti (87’ Marafioti), Gistri, Bonechi N., Borri, Muscas, Camilli (63’ Polo), Bellini, Riccobono, Barbera. Allenatore: Casprini.

TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli, Maloku, Artini, Farini, Cioce, Petrioli (71’ Ceppodomo), Meucci (71’ Gautieri), Massai, Schinnea (56’ Vezzi), Benucci (91’ Neri), Sacconi. Allenatore: Calori.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 7’ Gistri (autorete), 30’ Petrioli, 38’ Bellini, 64’ Barbera, 89’ Gautieri.

POGGIBONSI - Il doppio svantaggio, la rimonta, la capitolazione. Il Poggibonsi fa i conti con una realtà inedita, testimoniata dalle cifre: è la terza sconfitta consecutiva, stavolta per mano di un Terranuova Traiana che si conferma indigesto per le compagini da podio. Nella giornata del ricordo di Stefano Lotti e di Uliano Vettori, il Poggibonsi colleziona tre occasioni in apertura senza concretizzare. Protagonisti Camilli, Bellini e Muscas, i cui tentativi trovano sempre la valida opposizione di Scarpelli. Al 7’ invece un cross di Massai da sinistra è deviato in tuffo di testa da Gistri alle spalle del suo portiere: autorete e vantaggio ospite. Pacini nega il raddoppio e Meucci, ex di turno, con un fendente sfiora il palo. Poi il direttore di gara sorvola su un macroscopico mani in area da parte di Petrioli. Alla mezz’ora una non convincente lettura in fase di rilancio da parte di Pacini permette al Terranuova Traiana di riavviare l’azione offensiva e Schinnea serve a Petrioli il pallone del 2-0 del team di Calori. Reagisce nel finale di frazione il Poggibonsi: merito di Camilli, che invita Bellini a finalizzare e l’intento riesce per la riduzione del passivo. Poggibonsi che sullo slancio ottiene il pari. La conclusione vincente al volo è di Barbera, con il pallone che picchia sul palo e termina nel sacco per il 2-2. Ma non è tutto perché all’89’, da una punizione di Benucci, Pacini accenna l’uscita ma torna sui suoi passi e Gautieri può battere indisturbato a rete per il 2-3. Che diviene il verdetto definitivo.

Paolo Bartalini