Tanti corteggiatori per Maccarone Olbia in prima fila

Se la serie C deve ancora conoscere il suo assetto definitivo, in vista della prossima stagione, i rumors di mercato sono già iniziati. Anche per quanto riguarda il toto allenatore. Detto l’accostamento di Dal Canto al Modena, un altro ex bianconero potrebbe salire di categoria e raggiungere la Lega Pro. Si tratta di Massimo Maccarone, l’ultima stagione sulla panchina del Ghiviborgo, in D. Il suo nome è stato infatti avvicinato all’Olbia che già qualche settimana fa ha annunciato la separazione da Occhiuzzi. Secondo i rumors Maccarone era finito nel mirino della Pianese, sempre in serie D. Sul tecnico, però, anche altre squadre e una di queste potrebbe essere proprio l’Olbia. Sul Monte Amiata, in attesa della finale play off di domenica con il Poggibonsi stanno lavorando per trovare il sostituto di Vitaliano Bonuccelli che dovrebbe andare al Grosseto (insieme al preparatore Chinè e all’allenatore dei portieri Della Bartolomea e i giocatori Rinaldini e Polidori, mentre dovrebbero rimanere in bianconero Gagliardi e Simeoni), dove ritroverebbe Filippo Vetrini. Al Follonica Gavorrano (proprio ieri l’addio di Bonura), allora, proprio l’ex Pianese Marco Masi, dopo l’avventura nelle giovanili del Pisa.