Stadio Dei Marmi Biglietti disponibili a partire da oggi

Saranno disponibili dalle 18 di oggi i biglietti per assistere alla Partita Carrarese-Siena, in programma domenica alle 14,30 allo stadio Dei Marmi. I tagliandi del settore gradinata resteranno in vendita fino a sabato alle 19. Il giorno della gara le biglietterie del settore ospiti saranno chiuse. I ticket si possono acquistare online sul sito http:www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Il costo del biglietto settore ospiti (intero) è di 10 euro, non comprensivo del diritto di prevendita; per gli under 12 (nati fino al 31122009) è di 1 euro più il diritto di prevendita; per gli over 65 (nati fino al 31121955) è di 5 euro più il diritto di prevendita. Per la Robur, quella di Carrara è la terz’ultima trasferta della stagione regolare: i bianconeri saranno impegnati lontano dal Franchi anche sabato 1 aprile, in casa della Fermana (alle 17,30) e sabato 15 aprile sul campo del Fiorenzuola (alle 17,30).