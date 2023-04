Simone Farelli al primo successo come preparatore

E’ iniziata nel migliore dei modi la carriera di preparatore dei portieri di Simone Farelli, ex estremo difensore bianconero (sia nel settore giovanile che in prima squadra tra il 2010 e il 2014) adesso con questa mansione nello staff tecnico della Primavera della Roma. La formazione di mister Guidi (che affrontò la Robur la scorsa stagione dalla panchina del Teramo) ha infatti vinto la Coppa Italia di categoria battendo 2-1 allo stadio Arechi di Salerno la Fiorentina (guidata dall’ex calciatore Aquilani) in una finale tiratissima decisa a cinque minuti dal fischio finale dei tempi supplementari in favore dei giovani giallorossi grazie al gol di Keramitsis. Farelli, una volta appese le scarpe al chiodo nell’estate del 2021, ha iniziato a lavorare praticamente da subito nel settore giovanile di Trigoria diventando poi ufficialmente dallo scorso luglio il preparatore dei portieri della prima formazione della ‘cantera’ giallorossa. Per lui tra la scorsa stagione e l’attuale, anche alcune apparizioni in panchina con lo staff della prima squadra di José Mourinho quando il preparatore dei portieri, il portoghese Nuno Santos, era squalificato.