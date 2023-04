Siena ottavo. L’Entella raggiunge la Reggiana

Nonostante la sconfitta di ieri a Fermo, il Siena è rimasto in ottava posizione, in solitaria, complici il pareggio della Lucchese e del Rimini. Ha pero del clamoroso quanto accaduto in testa alla classifica: l’Entella, vincendo, è riuscita nell’aggancio alla Reggiana, che non è andata oltre il pareggio con la Recanatese. Ora sarà bagarre vera fino alla fine. Può mangiarsi le mani il Cesena che, terzo, è stato fermato in casa proprio dalla Lucchese. Ancona e Carrarese, in lotta per il quarto posto hanno dato vita a un pareggio rocambolesco, e ad approfittarne è stato il Gubbio che ha agganciato gli azzurri. Nella zona rossa della graduatoria il Montevarchi ha perso lo scontro diretto con il San Donato Tavarnelle: ora è davvero in guai seri. Male anche l’Alessandria e la Vis Pesaro.

Questi i risultati della 35ma giornata: Olbia-Alessandria 4-0, reti: 68’ e 75’ Dessena, 90’ e 93’ Ragatzu; Ancona-Carrarese 3-3, reti: 4’ Petrella (A), 15’ Simonetti (A), 22’ Bozhanaj (C), 45’ Energe (C), 91 Capello (C), 93’ Paolucci (A); Fiorenzuola-Torres 1-3, reti: 9’ Antonelli (T), 13’ Sereni (F), 61’ Diakite (T), 93’ Masala (T); Cesena-Lucchese 1-1, reti: 23’ Celiento (C), 31’ Panico (L); Entella-Pontedera 1-0, rete: 87’ Tenkorang; Reggiana-Recanatese 1-1, reti: 13’ Kabashi (Rg), 51’ Alfieri (Rc); Montevarchi-San Donato Tavarnelle 1-3, reti: 30’ Rovaglia (M), 54’ Mazierli (S), 68’ Brenna (S), 97’ Noccioli (S); Gubbio-Vis Pesaro 3-0, reti: 12’ Morelli, 48’ e 65’ Spina; Imolese-Rimini 1-1, reti: 36’ Piscitella (R), 41’ Zanini (I).

L’attuale classifica: Entella e Reggiana 74; Cesena 70; Gubbio e Carrarese 58; Ancona 55; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 47; Rimini 45; Fermana e Recanatese 43; Fiorenzuola 39; Olbia e Torres 38; San Donato Tavarnelle 34; Vis Pesaro 33; Alessandria e Imolese 32; Montevarchi 27.

Angela Gorellini