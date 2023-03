Si avvicina il derby e sta crescendo l’attesa La Mens Sana vuole rientrare nei play-off Stosa Virtus decisa e continuare la corsa

La Mens Sana con l’obiettivo di riagganciare il treno playoff, la Virtus con l’ambizione di chi vuole coltivare il sogno di una promozione diretta senza passare dai play-off. È un derby decisamente importante quello che andrà in scena domenica alle 18 al PalaEstra, vero e proprio spartiacque nella stagione di entrambe le squadre. Notizie importanti arrivano dalla fronte mensanino: con Benincasa appiedato dal giudice sportivo, coach Binella dovrebbe nuovamente avere a disposizione sia Pannini che Empilo, assenti a Cecina per infortunio. Rientra anche Bovo, uno degli ex di turno, indisponibile nell’ultimo turno per motivi personali. Elementi importanti per cercare, con la tattica, di arginare l’impatto offensivo della Virtus. Sempre out invece Lazzeri che continua ad accusare problemi alla schiena. Cresce intanto l’attesa in città, su entrambi i fronti, per una sfida che, prima di questa annata, non si vedeva (a livello di prime squadre) dalla stagione 1964’65. All’andata terminò con un emozionante 69-64 per la Virtus, brava a ribaltare una partita che sembrava ampiamente in mano della Mens Sana nel primo tempo (i biancoverdi toccarono anche il +25). Ma attenzione: sarà un match decisamente diverso. Se non altro per i tanti nuovi innesti che hanno arricchito il roster virtussino a stagione in corso: per Paunovic, Dal Maso e Lafitte sarà infatti la prima stracittadina dell’anno. Per la squadra di Franceschini sarà anche il primo derby lontano dal PalaPerucatti. Già 180 le tessere staccate per il settore ospiti, un numero destinato a crescere nei prossimi giorni con i biglietti (10 euro per i maggiorenni, gratis per i minorenni) che continueranno ad essere venduti fino a esaurimento al bar della Virtus.

AF