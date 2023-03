Settanta giocatori alla gara ‘Fusi’ Vince Angiolini

Sabato scorso il Royal Golf La Bagnaia è stato teatro della gara ‘Fusi’ per il Golf Trophy, competizione organizzata da Matteo Fusi con 70 giocatori al via. Numerosi i premi in palio per questo appuntamento che viene giocato anche nel circolo grossetano di Punta Ala. Il percorso disegnato da Robert Trent Jones Jr. si è presentato in condizioni eccellenti. Il romagnolo di Jacopo Maria Angiolini ha vinto flirtando con il par del percorso e completando le 18 buche da campionato in 72 colpi, uno solamente oltre il par. In prima categoria il giocatore di casa Carlo Baglioni ha confermato l’ottimo momento imponendosi con 37 punti davanti a Miange Alex Ruan (35) del Golf Le Pavoniere. In seconda Roberto Martini di Valdichiana ha consegnato il miglior score netto di giornata, 41 punti, contro il quale nulla ha potuto Marco Licenziati fermatosi a quota 39. Premi speciali a Adriana Scopelliti (30) e Mauro Marconi (38) rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi