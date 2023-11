San Quirico beffato Agostini lo punisce in pieno recupero

SAN QUIRICO

0

CASENTINO

1

SAN QUIRICO: Bigoni, Cerbone (46’ Seghedoni), Stolzi, Castillo (64’ Elguerouani), Generali, Roncucci (76’ Machetti), Romanini, Pasquini (K), Netti (46’ Layani), De Patre, Franchetti. All. Miliani.

CASENTINO: Magni Vannini, Bondi, Biagiotti (62’ Agostini), Lunghi, Fabbrini, Bronchi (K)(72’ Fantoni, 85’ Bandelloni), Diani, Sorbini, Giannotti, Capacci (46’ Vezzosi), Falsini (46’ Carletti). All. Bonini.

Arbitro Latini (Empoli).

Rete: 95’ Agostini.

Note – Espulso Bondi (C) al 40’.

SAN QUIRICO D’ORCIA– Sconfitta di misura per il San Quirico, che cede 1-0 al Casentino e vede sempre più complicarsi la corsa salvezza. Dopo un primo tempo nel quale il San Quirico crea più degli avversari, andando vicino al gol con Netti, De Patre e Franchetti, e nel quale gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Bondi, e dopo una ripresa che aveva visto ancora i padroni di casa sfiorare il vantaggio, nel recupero, sugli sviluppi di un fallo laterale, decide Agostini.