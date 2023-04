Robur, Pagliuca evita i discorsi delicati "E’ una gara importante e complicata"

di Angela Gorellini

Ha parlato soltanto di campo l’allenatore del Siena Guido Pagliuca (nella foto) alla vigilia della partita con il Fiorenzuola. Nel mirino la partita e i punti che separano la sua squadra dal traguardo play off. "Siamo attesi da una gara importante e al tempo stesso complicata – ha affermato Pagliuca sui canali ufficiali del club –. Mancano due giornate al termine del campionato regolare, sarà fondamentale avere la motivazione forte per centrare la meta finale. Siamo una squadra che quando gioca con ritmo riesce a mettere in difficoltà l’avversario".

Se dall’infermeria sono arrivate buone notizie, la penalizzazione di due punti, a 180 minuti dal gong, ha reso comunque più difficile la conquista degli spareggi. "Il rientro di Crtescenzi – ha sottolineato il mister bianconero – è importante per noi, ma tutti i ragazzi stanno facendo bene, si sono allenati con l’obiettivo primario della prestazione e di raggiungere i play off". "Ogni componente del gruppo – ha poi concluso il tecnico – è concentrato sul campo, senza guardare o pensare ai fattori esterni cercando di incidere solo su ciò che dipende da noi ovvero la prestazione. Fare punti con il Fiorenzuola potrebbe significare raggiungere la meta per la quale tutti noi abbiamo lavorato per otto mesi". A fianco di Pagliuca, in panchina, tornerà il suo vice Nico Lelli che ha scontato la squalifica nell’impegno con il Gubbio.