Reggiana in testa Entella a meno 4 Lunedì il posticipo

Mancano sei giornate alla fine della stagione regolare e i giochi ancora non sono fatti. In testa alla classifica la Reggiana ha un margine di 4 punti sull’Entella: il harakiri dei liguri con il Cesena ha riaperto la corsa anche dei bianconeri benché 6 lunghezze non siano così poche. Nella zona centrale la lotta è per la conquista del miglior piazzamento con molte squadre racchiuse in pochi punti e Fermana e il Fiorenzuola che sperano di rientrare. Nella parte bassa è bagarre: nessuno vuol mollare. In fase ‘down’, semmai, la Vis Pesaro, fortemente contestata dai suoi tifosi.

La 33ma giornata: alle 14,30, in contemporanea a Siena-Alessandria, si giocheranno le partite Montevarchi-Imolese e Reggiana-Torres. Alle 17,30 andranno invece in scena le sfide Fermana-Vis Pesaro, Fiorenzuola-Pontedera, Gubbio-Lucchese, Olbia-Carrarese, Rimini-Recanatese ed Entella-San Donato Tavarnelle. A chiudere il turno il posticipo Ancona-Cesena, lunedì sera con calcio di inizio alle 20,30.

La classifica: Reggiana 69, Entella 65; Cesena 63; Carrarese e Ancona 53; Gubbio 49; Siena e Pontedera 47; Lucchese 45; Rimini 43; Fermana 39; Fiorenzuola 38; Recanatese 36; Olbia e Torres 34; San Donato Tavarnelle 31; Alessandria e Vis Pesaro 30; Imolese 28, Montevarchi 27.