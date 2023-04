Poggibonsi: il portiere Pacini arriva a quota 100 Juniores, sfida play-off con il Follonica Gavorrano

Fine settimana ad alta intensità per i colori giallorossi: gli juniores nazionali sono attesi oggi allo Stefano Lotti dal match, con il Follonica Gavorrano, decisivo per l’ammissione ai play-off, mentre domani alle 15 è in programma la sfida casalinga della squadra maggiore con il Livorno. E a tale proposito sono da rilevare ancora degli eventi avversi sul piano fisico nell’organico di mister Calderini: si è fermato in questi giorni per infortunio anche l’esterno Rocchetti, in una difesa già priva dei centrali Bonechi, bloccato per un turno dal giudice sportivo, e Borri, assente a causa del problema di carattere muscolare emerso a suo carico in occasione dell’incontro in trasferta dei Leoni sul rettangolo del Montespaccato. Nota lieta per l’ambiente di viale Marconi, la consegna al portiere Francesco Pacini (nella foto) in anticipo sul fischio d’inizio della gara con gli amaranto, della maglia celebrativa da parte della società per le cento presenze in giallorosso. Pacini aveva già ricevuto un riconoscimento, in quel caso su iniziativa dei tifosi della gradinata, giovedì 6 aprile nel turno pasquale con i Mobilieri Ponsacco. Nella rifinitura odierna, dunque, il tecnico sceglierà la fisionomia da adottare per il confronto del Poggibonsi con l’undici tirrenico. In materia di pacchetto arretrato, dovrebbe tornare a disposizione Di Paola. Ma sembra comunque non prospettarsi per il classe 2005 un impiego dal fischio d’avvio, considerato il periodo di stop con il quale ha dovuto fare i conti di recente. Questo pomeriggio, intanto, la trentesima giornata del campionato nazionale juniores girone F. Il Poggibonsi allenato da Alessandro Signorini, reduce dall’affermazione sul terreno della capolista Pistoiese, cerca il successo con il Follonica Gavorrano per sperare nella qualificazione alla post season. Si tratta infatti per i giallorossi baby non solo di conquistare i tre punti, ma anche di attendere notizie favorevoli dai campi nei quali sono impegnate le concorrenti dirette nella corsa ai playoff. Si comincia alle 15. Direzione affidata a Sara Schinco di Arezzo. Assistenti, Asia Giovanili e William Mainò. Paolo Bartalini