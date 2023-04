Pietro Larghi Volley al top Le ragazze vincono il campionato

La Pietro Larghi Volley vince il campionato di serie D. Dopo una stagione quasi perfetta, la prima squadra biancoazzurra conquista il primato nel campionato di serie D. Cinquantanove punti fatti sul campo (poi ridotti a 53 per il ritiro a due giornate dalla fine di una società) sui sessantasei disponibili e la miglior classifica avulsa colloca la formazione Colligiana come la migliore in assoluto delle trentasette partecipanti al campionato regionale di serie D.

E’ la prima volta che lo storico sodalizio di viale dei Mille arriva così in alto ed è la prima volta per tutta la pallavolo femminile della città. La società del presidente Poli lo fa attraverso la costruzione di una squadra quasi totalmente emanazione del proprio settore giovanile. Gran parte del gruppo, età compresa dal 1998 al 2006, ha fatto tutto l’iter sportivo, dal mini volley all’ under 18, sotto la cura dei tecnici bianco azzurri, e vede già in quest’anno l’inserimento di elementi giovani (ci sono nella rosa allargata diversi elementi 2006 e 2007) che rappresenteranno la continuità per la formazione guidata da Paolo Francioli e dal suo staff, Tommaso Ancilli e Barbara Nencini coadiuvati da Pietro Bellini come preparatore atletico. Coach Francioli rimarca come le ultime due stagioni siano state decisive, per il raggiungimento dell’obiettivo vittoria.

Le ragazze si sono messe a disposizione con grandissima professionalità, e con la voglia di dimostrare il loro valore. D’altro canto quando un gruppo si fa allenare, si possono sempre raggiungere gli obiettivi che ci si pone. "Non ci vogliamo fermare – Capitan Moroni parla a nome di tutte le compagne – siamo molto arrabbiate perché per la prima volta nella storia recente della D (minimo vent’anni) la vittoria del girone non coincide con la promozione in C e io le mie compagne vogliamo assolutamente provarci, disputando i play off nel migliore dei modi a prenderci questa soddisfazione". Grande soddisfazione per la società sportiva, ma anche per tutta la comunità di Colle. Questo è un fatto, a sottolinearlo è la grande passione e sacrificio di tutti gli sportivi ed iscritti della società.

Lodovico Andreucci