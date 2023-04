Pesante sconfitta per Mazzola Valdarbia Pontassieve cala il suo poker I biancocelesti chiudono male la stagione

MAZZOLA VALD.

0

PONTASSIEVE

4

MAZZOLA-VALDARBIA: Cefariello, Nassi (73’ Tozzato), Gianneschi, De Luca, Fabbrini, Silvestri (42’ Cattich), Cavallini (68’ Pierangioli), Cruciani, Bartolini, Baroni (82’ Zeppi), Mearini (68’ Hoxhaj). Panchina: Florindi, Caro, Palazzesi, Malavita. All. Argilli

PONTASSIEVE: Morandi, Buscè (53’ Fioravanti), Giannelli, Muho, Visibelli, Fani (66’ Sitzia), Cassai (83’ Marconi), Di Leo, Adami (61’ Minischetti), Salvadori (53’ Serrotti), Fantechi. All. Brachi

Arbitro Pascali di Pistoia (Luzi-Seneviratna).

Reti: 12’, 16’ e 76’ Di Leo, 90’ Minischetti.

Note: Ammoniti: Cruciani, Tozzato, Muho. Recuperi: 0 e 5.

SIENA – Il Mazzola Valdarbia stecca l’unica partita perdendo lo scontro diretto contro il Pontassieve e deve rinunciare ai playoff. Nei primi dieci minuti di partita i biancocelesti prima trovano il gol, annullato per fuorigioco, con Bartolini poi sfiorano la marcatura con Cruciani. Al 12’ il Pontassieve passa: errore difensivo che libera la strada a Adami, Cefariello respinge. Sul proseguimento dell’azione Di Leo riceve al limite e spara la botta che piega le mani al portiere biancoceleste e si insacca. Quattro minuti dopo ancora un errore in difesa permetta sempre a Di Leo di girarsi in area e fulminare ancora Cefariello, 2-0. Al 21’ Cassai vicino al tris, Cefariello chiude con il piede. Da qui in poi è un monologo biancoceleste, con De Luca, Cruciani, Cavallini e Baroni senza riuscire a superare Morandi.

Ad inizio ripresa il Mazzola Valdarbia cinge d’assedio l’area ospite, la porta è però stregata. Al 76’ con tutta la squadra sbilanciata in avanti, un mortifero contropiede dei fiorentini manda ancora una volta Di Leo all’appuntamento con la tripletta personale. La partita, praticamente si chiude qui, i biancocelesti mollano definitivamente la presa. Al 90’ Minischetti realizza anche il poker direttamente su calcio di punizione, bucando un non perfetto Cefariello. La stagione del Mazzola-Valdarbia si chiude con una pesante sconfitta che non cancella una stagione straordinaria impossibile da dimenticare.