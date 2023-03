Paloschi-Capello duello all’ultimo gol Il ‘senese’ è a +1

Alberto Paloschi, 12 gol; Alessandro Capello 11: sarà una bella sfida nella sfida quella di domani a Carrara, tra due attaccanti che hanno superato la doppia cifra e non si vogliono fermare. Il numero 9 della Robur ha anche un record da eguagliare e magari superare: quello delle 13 marcature in carriera, cifra raggiunta quando indossava la maglia del Verona in seria A nella stagione 20132014. Ma a proposito di attaccanti, i riflettori saranno puntati anche su un altro giocatore, Niccolò Giannetti, atteso ex della partita. Senese, cresciuto nelle giovanili della Robur fino ad arrivare in prima squadra e vittima sacrificale di una stagione finita male male, il centravanti della Carrarese non può mai essere considerato un avversario come gli altri e viceversa, per lui, come ripete ogni volta, "quella con il Siena è sempre una partita particolare"; quattro le reti segnate da Giannetti in stagione, in 26 presenze. All’inseguimento della doppia cifra c’è poi Francesco Disanto: il numero 7 ha raggiunto quota 9, quota che gli va assai stretta considerando tutti i legni che ha colpito nel corso della stagione.