Paloschi ad un gol dal suo record datato 2013-2014

Ha una grande chance, il bomber bianconero Alberto Paloschi: raggiunte le 12 marcature stagionali (alle quali aggiungere due assist), con il rigore, il primo, trasformato al Porta Elisa, il numero 9 bianconero può eguagliare e superare il record di reti segnate in carriera. Il miglior rendimento, a livello realizzativo, Paloschi lo ha avuto infatti nella stagione 20132014, quando indossava a maglia del Chievo, in serie A: 13 i centri. Con altre sei partite da giocare, il traguardo è davvero a un passo. Già superati, invece, gli 11 gol messi a segno nel 20082009, quando militava nel Parma, in serie B. La rete firmata martedì a Lucca è stata la sesta consecutiva in trasferta, 22 i punti totali che il capocannoniere bianconero ha ‘regalato’ alla Robur. La sua media realizzativa è di 0,46: i 12 gettoni sono arrivati in 26 presenze.