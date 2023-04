Nel fine settimana il Campionato Regionale Toscano Opes Ben 238 atlete saliranno in pedana al Palafuccelli di Chiusi

L’a.s.d. ‘Scintille’ ha organizzato, con il patrocinio del Comune della città di Chiusi, la terza ed ultima tappa del Campionato Regionale Toscano Opes di ginnastica ritmica, in programma appunto a Chiusi, presso il Palafuccelli, nel prossimo week end, tra sabato, domenica e lunedì. L’evento sportivo vedrà impegnate sulla pedana del Palafuccelli ben 238 atlete, in rappresentanza di numerose associazioni, provenienti da tutta la regione Toscana.

La competizione prevede, nelle tre intense giornate di sport e divertimento, l’impegno delle giovani atlete in numerose gare e categorie (divise per età e livello) e per ogni specialità una sua specifica competizione, atteso che la ginnastica ritmica contempla l’utilizzo ‘dei piccoli attrezzi’ come nastro, palla, cerchio, clavette e fune. "Dirigenti, atlete e tecniche, accompagnati dalle relative famiglie, attendono con ansia l’evento sportivo che avrà livelli tecnici di tutto rispetto e che vedrà le migliori di ogni età, categoria e disciplina salire sul gradino più alto del podio".

Queste le parole del presidente onorario dell’associazione ‘Scintille’ Riccardo Lini in attesa dell’evento, come detto in programma nel prossimo fine settimana a Chiusi.