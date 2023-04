Momenti di gloria per le Under 17 Sette gol al Livorno

Settore Femminile in campo nello scorso week-end con le formazioni giovanili (l’Eccellenza ha osservato un turno di riposo con la Prima Squadra che sarà impegnata domenica in casa della Real Aglianese). Le Under 17 hanno battuto 7-0 l’Academy Livorno Calcio. Primo tempo ad alto ritmo con le padrone di casa in attacco per 45 minuti: ad aprire le danze al 22’ Ciari che ha sganciato un sinistro pazzesco dalla lunga distanza. Al 30’ Rosso ha raddoppiato su filtrante di Carli, al 38’ a segnare bomber Masala; al 40’ di nuovo Rosso ha messo il sigillo sulla prima frazione. Nella ripresa la Robur ha allungato ancora sempre con Rosso, in grande spolvero. Al 18’ Masala ha coronato, con una gran rete, un’azione personale partita dalla trequarti offensiva. Al 26’ dopo una serie di rimpalli nell’arietta piccola è arrivato il destro al volo di Solazzo che ha chiuso la gara. Adesso testa alla prossima partita, a Pisa: in palio il primato. Le Under 15 sono invece cadute 5-0 contro il Livorno. Le Under 12, infine, sono uscite a testa alta anche dal campo di Colle Val d’Elsa contro i maschietti biancorossi disputando una partita gagliarda. Ancora una volta si è ridotto il gap nella categoria.