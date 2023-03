Mister Pagliuca: "La vittoria non arriva Ma questo punto muove la classifica"

C’è amarezza nelle parole del tecnico bianconero Guido Pagliuca (foto) al termine della gara con il San Donato Tavarnelle. "Fino al gol dell’1-0 abbiamo subìto loro profondità – le parole del mister –, scappavamo sempre in ritardo. Dopo abbiamo fatto non benissimo, perché per la mole di gioco prodotta abbiamo tirato poco in porta, ma abbiamo tenuto palla, stando anche attenti alle ripartenze, considerando anche la grande velocità dei giocatori avversari. Negli ultimi dieci minuti, poi, con in campo due attaccanti piccolini abbiamo subìto troppo i calci da fermo".

E’ lì il cruccio del tecnico. "E’ il settimo gol su palla inattiva che prendiamo nel girone ritorno – sottolinea Pagliuca –: reti che ci hanno fatto perdere almeno sette punti. In settimana avevamo analizzato questo aspetto e invece anche oggi lo svantaggio è arrivato da un calcio d’angolo. Un gol che ha complicato la partita, su un campo dove la palla non rimbalzava bene e contro una squadra che a un certo punto si è anche messa ad aspettarci pronta a ripartire. I ragazzi, comunque hanno giocato una buona partita". "Nel girone di ritorno, continuo a ripeterlo, dobbiamo aspettarci sempre partite così – ha dichiarato il mister –: gli avversari, per un punto ti sfondano. Ma troppo spesso prendiamo reti stupide che mettono le partite in salita o ce le fanno pareggiare come la Recanatese. Gli episodi sono sempre determinanti, figuriamoci adesso".

Ottimo l’impatto di Orlando sul match. "Francesco ha fatto bene, ha qualità, sono contento per lui – ha commentato l’allenatore della Robur –. E sono contento per Buglio che è rientrato dopo lo stop. E sono contentissimo per Disanto che ha segnato l’ottava rete stagionale. Se lo merita, sta facendo un grande campionato. Apprezzabile Collodel che, dopo aver chiesto il cambio, è rimasto in campo, perché non avevo nessuno, stringendo i denti. Faccio comunque i complimenti a tutti i ragazzi, che ci danno dentro". "Il dispiacere è anche per i tifosi che avrebbero voluto la vittoria – ha chiuso Pagliuca –, li ringrazio perché per 90 minuti sono stati a nostro fianco, dandoci una grande mano. Ma la squadra sta facendo il massimo e teneva tanto a questo derby. La vittoria non sta arrivando, ma alla fine è importante muovere la classifica: alla fine anche questi punticini saranno preziosi: le prossime 8 partite decideranno la qualità del nostro campionato".

Angela Gorellini