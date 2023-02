MAZZOLA VALD.

4

CASTIGLIONESE

1

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Tozzi (45’ Gianneschi), Landozzi, Fabbrini, Simi, Majuri (66’ Hoxhaj), Cavallini, Cruciani, Bartolini (89’ Tozzato), Pierangioli (72’ Silvestri), Baroni (82’ Mearini). Allenatore Argilli

CASTIGLIONESE: Ermini, Zucchini (58’ Bassini), Giorgi, Talladira (58’ Bassini), Sorrentino, Menci, Redi, Capogna, Falomi, Berneschi (84’ Nero), Steccato. Allenatore Fani

Arbitro Artini di Firenze (Giunta-Tilli).

Reti: 7’ Bartolini, 25’ Redi, 50’ Pierangioli, 52’ Cruciani, 92’ Silvestri.

Note: Ammoniti: Majuri, Cruciani, Silvestri. Sorrentino. Espulsi: Gianneschi, Sorrentino e Argilli. Recupero: 1e 5.

CERTALDO – Netta vittoria per il Mazzola Valdarbia allo stadio di Certaldo sulla Castiglionese. I biancoazzurri di Argilli si sono imposti sugli aretini per 4-1 con un grande secondo tempo dopo una prima frazione equilibrata. In avvio senesi avanti grazie al guizzo di Bartolini. L’attaccante è bravo a sfruttare una bella azione tra Cavallini e Pierangioli, Mazzola Valdarbia avanti. Cavallini al 15’ avrebbe la palla per il 2-0 ma controlla male la sfera. Dopo un gol annullato per fuorigioco allo stesso Cavallini la Castiglionese impatta grazie a Redi, ex di Siena, Sinalunghese e Badesse, che è il più rapido a insaccare da dentro l’area, 1-1. Nel finale di tempo ancora Redi pericoloso, poi Cruciani impegna Ermini su punizione. Nella ripresa subito Baroni pericolosissimo di testa poi Pierangioli, imbeccato da Cruciani, trova il varco giusto per ripotare avanti il Mazzola Valdarbia, 2-1. Passano due giri di orologio e lo stesso centrocampista segna con la specialità della casa, ovvero il tiro da fuori: 3-1. La Castiglionese non c’è più e rischia di capitolare a metà ripresa quando Gianneschi e Pierangioli trovano un super Ermini sulla propria strada. Il poker arriva comunque in pieno recupero con Silvestri che mette il punto esclamativo sul successo della formazione di Argilli. Lo stesso tecnico viene espulso nel finale insieme a Gianneschi e Sorrentino dopo le proteste della formazione ospite che si lamentava per il quarto gol segnato con un giocatore a terra.