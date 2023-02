Mazzola re della pioggia, vittoria last minute

BALDACCIO BRUNI

0

MAZZOLA VALDARBIA

1

BALDACCIO BRUNI: Conti, Piccinelli, Lomarini (91’ Vassallo), Bruschi, Giorni, Magi, Hajri (64’ D’Aprile), Giovagnini, Terzi, Autorità, Mercuri (71’ Battistini). Panchina: Vaccarecci, Perfetti, Croci, Carriola, Burani. Allenatore Borgo

MAZZOLA-VALDARBIA: Cefariello, De Luca, Landozzi, Bianchi, Nassi (62’ Fabbrini), Hoxhaj (74’ Baroni), Cavallini, Silvestri, Bartolini, Pierangioli (74’ Cruciani), Mearini. Panchina: Florindi, Cattich, Tozzato, Malavita, Caro, Torricelli. Allenatore Argilli.

Reti: 90’ Bartolini. Ammoniti: Hajri, Giorni, Pierangioli. Recuperi: 1 e 4.

Arbitro: Bernardini di Ciampino (Cucciniello-Laganà).

Trasferta vittoriosa sul campo della Baldaccio Bruni per il Mazzola-Valdarbia, che riscatta la sconfitta contro la Colligiana. Nonostante il campo al limite della praticabilità, dopo le forti piogge degli ultimi giorni, il primo tempo parte molto forte, con i biancocelesti vicini al gol con Pierangioli e Landozzi. La Baldaccio Bruni risponde con Terzi e Mercuri ma la mira non è precisa. I biancoverdi sfiorano comunque la rete con Autorità, il più lesto ad arrivare sulla punizione di Mercuri non trattenuta da Cefariello, con l’esterno difensore provvidenziale ad immolarsi. Nella ripresa l’occasione migliore per gli ospiti capita sui piedi di Bianchi, la sua staffilata dalla distanza trova però un attento Conti. Proprio allo scadere Baroni prende in contropiede la retroguardia aretina apparecchiando per Bartolini che segna l’1-0 decisivo.