Maurizio Lasi coach della Virtus "Ho accettato perché ci credo"

È Maurizio Lasi il nuovo head coach della Stosa Virtus Siena. A 24 ore di distanza dall’esonero di Franceschini, la società rossoblù ha deciso di affidare la panchina all’esperto allenatore senese di adozione. Era nell’aria in casa Virtus una soluzione interna e così è stato: Lasi è infatti l’attuale responsabile del settore giovanile della società di Piazzetta Don Perucatti e da oggi cercherà di risollevare anche la prima squadra reduce da 4 sconfitte consecutive. Un matrimonio che è stato possibile, come recita il comunicato Virtus, grazie alla disponibilità del Basket Asciano di cui Lasi era capo allenatore della squadra di serie D, che ha permesso al coach di affrontare questa nuova avventura rimanendo comunque a capo della compagine giovanile Under 13. "La pallacanestro è una passione che mi è entrata nel sangue sin da piccolo. Mi ha aiutato a crescere e a capire quanto sono fortunato a vivere continuamente avventure nuove e coinvolgenti fatte di sport e relazioni - dichiara Lasi - Ora mi è stata proposta questa nuova sfida. Un ringraziamento va al presidente Fabio Bruttini e a tutta la Virtus per la fiducia, così come all’Asciano Basket, una società che ti fa sentire a casa, fatta di brave persone che mi sono venute incontro per far sì che potessi accettare il nuovo incarico. Ho accettato soprattutto perché credo che questa squadra abbia le caratteristiche tecniche e morali per vincere. Sappiamo che probabilmente dovremo passare dai Playoff e abbiamo quattro settimane per prepararci al meglio a questo importante appuntamento. Abbiamo un obbligo morale di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per fare bene". Lasi non ha bisogno di presentazioni per quanto fatto prima da giocatore e poi da allenatore dove si è distinto nelle massime categorie sia nel settore maschile che femminile. "Abbiamo deciso di affidare la panchina a Maurizio Lasi, che rappresenta un’eccellenza all’interno della nostra società e nel panorama cestistico italiano - afferma il ds rossoblù Voltolini - e che non si é tirato indietro accettando con entusiasmo questa sfida. É doveroso innanzitutto ringraziare la società di Asciano per la disponibilità ed anche Filippo Franceschini per il lavoro svolto fino ad oggi. Adesso dobbiamo riprendere il percorso in campionato invertendo il trend negativo".