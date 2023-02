Marani presidente della Lega Pro Congratulazioni dal Siena Calcio

"Tutto il Siena Calcio si congratula e augura buon lavoro a Matteo Marani, eletto oggi nuovo presidente della Lega Pro. Il nostro augurio è che la nuova dirigenza possa portare avanti con equilibrio e saviezza le tante questioni ancora aperte nella terza serie del calcio italiano e getti le basi per il futuro assicurando sempre una attività di coinvolgimento e al tempo stesso chiara, proficua e concreta. L’Acr Siena 1904 sarà sempre a disposizione. Complimenti Presidente Marani, complimenti vice presidenti Gianfranco Zola (che si occuperà dei vivai e della riforma dei giovani, ndr) e Giovanni Spezzaferri". Con questo messaggio la Robur ha salutato l’elezione del nuovo presidente della Lega Pro, avvenuta ieri. Matteo Marani ha ottenuto 39 consensi, contro i 15 dell’altro candidato Marcel Vulpis, che aveva assunto pro tempore la guida della terza serie dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. Due le schede nulle, due le bianche. All’assemblea hanno partecipato 58 club dei 59 aventi diritto (esclusa la Juventus Next Gen): unico assente l’Arzignano. Per il Siena presente al salone d’Onore del Coni il vice presidente Carmine Napolitano. Marani, giornalista, lascerà il suo incarico a Sky: rimarrà in carica nel prossimo biennio. Il 21 mattina a Firenze il primo consiglio direttivo. "Ringrazio i club che hanno votato e che sono venuti a Roma dandomi l’opportunità di essere presidente. Il primo punto è la sostenibilità economica e finanziaria che va assolutamente migliorata... Il secondo punto è sul metodo di lavoro e fare rete. Abbiamo bisogno di tutti, formeremo dei tavoli permanenti del lavoro" le prime parole di Marani. "In un momento complicato per il calcio italiano, una componente importante come la Lega Pro ritrova stabilità dopo pochissimo tempo – le parole del presidente Figc Gabriele Gravina –. Matteo è una persona di grande spessore e di grandi qualità umane".