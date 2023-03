L’Under 17 cala il ’settebello’ resta in vetta Niente da fare per il San Donato Tavarnelle

Nel week-end delle giovanili bianconere, senza storia la vittoria dell’Under 17 contro il San Donato Tavarnelle. I bianconeri di mister Guberti hanno calato il ‘settebello’ e sono tornati a sorridere meritatamente dopo alcune gare sfortunate. In neanche 20 minuti Guadagnoli ha messo a segno una doppietta. Poi è arrivato il doppio centro di Rusnak; in gol anche Galassi, Fancelli e Montagna. Grande successo anche per gli Under 15 di mister Voria, protagonisti di una marcia trionfale: hanno battuto nettamente il San Donato Tavarnelle – e passato in vantaggio con Camara – grazie al poker firmato da Artino, Vanni, Mastacchi e Corti. I bianconeri sono quindi rimasti in testa alla classifica, a due giornate dal termine della stagione regolare. Si è fermata invece la striscia positiva dell’Under 14. I ragazzi di mister Morello sono usciti sconfitti per 2-0 dal campo del Pisa, formazione strutturata, di alta qualità. Ko, inatteso, per la Primavera di mister Negro, con il Giugliano al Bertoni: 3-1 il risultato finale.