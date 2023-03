L’infermeria del Siena si sta svuotando Petrelli è tornato ad allenarsi in gruppo

Anche Petrelli (nella foto) è rientrato in gruppo: aumenta il numero dei bianconeri disponibili per la partita di sabato con la Vis Pesaro (fischio di inizio al Franchi alle 17,30). Dopo il recupero di Crescenzi, che dovrebbe tornare in campo dl primo minuto, e Picchi anche il giovane attaccante, alle prese nei giorni scorsi con un problema alla schiena, ha ripreso regolarmente la preparazione con i compagni e sarà abile e arruolabile. Al momento in infermeria, oltre a Mora che ha ormai finito la stagione, De Paoli: per l’attaccante, ieri – seduta mattutina all’Acquacalda –, lavoro differenziato. Non mancheranno comunque altre caselle vuote nell’elenco dei convocati: se Leone rientrerà dal suo turno di stop forzato, saranno costretti a fermarsi, bloccati dalla giustizia sportiva, Belloni e Favalli. Due squalificati anche nella Vis Pesaro: mister Brevi dovrà fare a meno dell’esperienza di Fedato e Valdifiori. E potrebbe dover rinunciare anche a Gerardi, Pucciarelli e Di Paola, non al top della condizione e già out per l’ultima partita, contro la Reggiana. Per la Robur, ieri, lavoro atletico dedicato alla forza e la rapidità, attraverso una serie di attività multiple. Infine, lavoro tecnico-tattico con combinazioni e tiri in porta. Oggi è in programma l’ultimo allenamento di preparazione, domani si svolgerà la consueta seduta di rifinitura.