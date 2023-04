Le tre vincitrici pronte a giocarsi l’ambito trofeo

Tutto è pronto per la Supercoppa di Serie C che vedrà impegnate le tre vincitrici dei rispettivi gironi: Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana. Le squadre saranno raggruppate in un ‘Girone a 3’ in cui si affronteranno in gare di sola andata. La prima partita andrà in scena sabato alle 16,30 e vedrà scendere in campo Catanzaro e Feralpisalò. La seconda giornata è in programma sabato 6 maggio: la Reggiana affronterà la perdente della prima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante. La terza giornata è in calendario sabato 13 maggio: il match sarà giocato tra le due squadre che non si sono incrociate in precedenza. Saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto, nell’ordine, della differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del maggior numero di reti segnate in esterna.