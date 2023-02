La Stosa Virtus nella ‘tana’ di Arezzo Franceschini: "Ci siamo preparati bene"

La Stosa Virtus è attesa da uno snodo cruciale della stagione: questa sera alle 19 la formazione di coach Franceschini è chiamata all’impresa sul parquet del palasport Estra Mario D’Agata contro la Amen Arezzo. Si tratta di una partita fondamentale nella corsa promozione dove si affrontano due squadre reduci da successi di platino, la Virtus contro la ex capolista Prato e gli aretini in casa della seconda forza Cecina. Formazioni che arrivano al match odierno in grande fiducia e che possono svoltare definitivamente conquistando i due punti in palio questa sera. Per la Stosa il treno promozione è distante solamente due punti e l’obiettivo del team rossoblu è quello di restare agganciati alle prime. Per la Amen invece, che dall’arrivo del play argentino Toia ha sempre vinto, il terzo posto posto si trova a sei punti di distanza e la Virtus solamente a quattro, motivo per cui un successo questa sera rilancerebbe ufficialmente le quotazioni degli amaranto nella corsa alla promozione. "Arezzo è una squadra in estrema fiducia che viene da risultati importanti - dichiara il coach della Stosa Franceschini (nella foto) - Nelle ultime partite ha inserito un nuovo giocatore, il playmaker argentino Toia, che ha punti nelle mani e soprattutto permette loro di non sacrificare Rossi nel ruolo di play. Hanno tanta pericolosità sul perimetro e il nostro obiettivo primario sarà quello di limitarla. È una partita importantissima sia per loro che per noi, dobbiamo cercare di avere in mente le cose da fare in campo". Nella Stosa non sarà disponibile l’infortunato Ricciardelli mentre ha recuperato Bartoletti che aveva accusato un problema alla caviglia nel vittorioso match contro Prato. "Dalla vittoria della settimana scorsa ci portiamo dietro l’entusiasmo di una partita eccezionale su due lati del campo, ma è stato per noi anche un grande impegno sia mentale che fisico - conclude coach Franceschini - Visti anche gli scontri diretti di questo turno portare via 2 punti da Arezzo sarebbe importantissimo per rimanere aggrappati al terzetto di testa, dobbiamo cercare di fare ciò che abbiamo preparato".