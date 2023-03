La Stosa Virtus ha esonerato Franceschini

Le ultime 4 sconfitte consecutive e la discesa vertiginosa dal secondo al sesto posto della classifica sono costate la panchina della Stosa a coach Filippo Franceschini. Con un comunicato ufficiale uscito nelle prime ore della giornata di ieri la Virtus ha sollevato dall’incarico l’allenatore senese che in estate aveva preso il posto di Andrea Spinello. Si chiude con un bilancio globale di 16 vittorie e 10 sconfitte l’avventura del coach istriciaiolo alla guida della formazione di Piazzetta Don Perucatti. Un campionato che fino a tre settimane fa la Stosa sembrava poter portare a termine con grande sicurezza: erano infatti 11 le vittorie su 12 partite, arrivate da dicembre a inizio marzo. Poi la sconfitta nel derby con la Mens Sana, arrivata nel finale dopo che la squadra rossoblu aveva toccato il +14 a 6’ dalla fine. Da lì una parabola discendente, purtroppo costellata anche da una lunga serie di infortuni di giocatori chiave, che ha portato la Virtus ad altre 3 sconfitte, quella casalinga contro Spezia, il -36 a Legnaia e infine l’ultima battuta d’arresto di domenica contro Quarrata che di fatto è costata la panchina a Franceschini.

Adesso la Virtus, come recita anche il comunicato ufficiale, andrà alla ricerca del sostituto che dovrà guidare la squadra nelle ultime 4 gare di regular season e nei prossimi decisivi playoff per la promozione, con l’obiettivo dichiarato di tentare il salto di categoria. Alcune voci parlano di una possibile soluzione interna con Spinello e Lasi che sarebbero i candidati alla sostituzione, ma non è da escludere anche il ricorso ad un allenatore "da fuori". Di sicuro il nome del prescelto uscirà nelle prossime ore, dopo che la dirigenza rossoblu avrà sciolto le riserve. Il cambio in panchina arriva alla vigilia di una gara importante per la Virtus, il derby con il Costone previsto per domenica prossima alle 18 al PalaOrlandi. Scherzo del destino il fatto che anche all’andata, seppur a parti invertite, ci fu un cambio di guida tecnica proprio alla vigilia del derby. A dicembre fu il Costone ad esonerare Fattorini, sostituito nella stracittadina da Terrosi che guidó la squadra nel ruolo di allenatore giocatore, e poi successivamente da Daniele Ricci, attuale allenatore della squadra della Piaggia. Stavolta il ribaltone è arrivato in casa Virtus, con i rossoblù che dunque si presenteranno domenica prossima con un nuovo coach sulla propria panchina.