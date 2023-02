La Stosa Virtus centra la grande impresa Ad Arezzo è una battaglia senza tregua ma i rossoblù si prendono i due punti

AREZZO

78

STOSA

82

AREZZO: Veselinovic 15, Fornara 16, Toia 11, Filippeschi ne, Rossi 14, Cavina ne, Furini ne, Terrosi, Castelli, Giommetti 6, Pelucchini 10, Provenzal 6. All. Evangelisti.

STOSA: Paunovic 8, Berardi 2, Bartoletti 14, Banchero 4, Dal Maso 18, Bianchi ne, Ricciardelli ne, Olleia 9, Costantini 3, Imbrò, Calvellini 10, Laffitte 14. All. Franceschini.

Parziali: 20-18; 37-40; 60-67.

AREZZO – Una grandissima Stosa piazza la zampata in quel di Arezzo conquistando due punti di importanza capitale per la classifica. I rossoblu prima vanno sotto, ma poi alzano il muro difensivo e azzannano la partita nel terzo periodo portando a casa i 2 punti. Ritmi altissimi in avvio di partita, ma a beneficiarne è la Sba che prima si porta sul 9-4 grazie a Giommetti e poi, dopo il ritorno a contatto della Virtus (9-8), va sul 13-8 approfittando della leggerezza difensiva rossoblù che costringe coach Franceschini al time out.

La Stosa rientra bene in campo dal minuto e piano piano si avvicina. Un appoggio di Dal Maso e la tripla di Laffitte consentono ai senesi di trovare il primo vantaggio sul 16-18. Arezzo va spesso a cercare i suoi lunghi e sono Pelucchini e Giommetti che operano il contro sorpasso alla prima sirena. In avvio di secondo quarto i locali toccano il +8: il mattatore è Pelucchini che con due triple e un appoggio dal pitturato scava il primo parziale del match. Vantaggio che si allunga in doppia cifra a metà tempo quando gli amaranto volano sul 34-24. Improvvisamente la Stosa si accende: tutto parte come al solito dalla difesa dove si alza l’intensità che permette ai rossoblù di recuperare palloni e volare in contropiede. I canestri di Calvellini e Bartoletti propiziano il contro break di 0-12 della Virtus che torna avanti e chiude il quarto sul 37-40. Lo 0-5 rossoblù con cui si apre il terzo parziale consente ai senesi di portarsi sul 37-45. Toia sblocca là Amen ma la Stosa difende perfettamente e grazie a 5 punti di fila di Dal Maso vola a +12 (40-52). Arezzo non molla di un centimetro e con ottime percentuali dal campo riesce a rimanere a contatto. Sono Veselinovic e Fornara a trovare le triple che consentono agli amaranto di chiudere il terzo parziale sul 60-67. I padroni di casa tornano a -3 grazie a Toia in avvio di ultimo periodo, ma Laffitte entra in striscia e con 7 punti in un batter d’occhio rimette a posto le cose portando la Virtus a +10 (64-74) a 6’38’’ dalla fine. La partita è in mano alla Virtus, ma Arezzo non molla e Rossi segna dall’angolo il canestro del -4 a 1’ dalla fine. I rossoblu sbagliano dalla lunetta i liberi del sigillo, ma il match è ormai in pugno della Stosa.