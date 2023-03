La sfida tra il Torrita e il Ponte d’Arbia finisce in ‘bianco’

TORRITA

0

PONTE D’ARBIA

0

TORRITA – È stata una partita comunque interessante e ben giocata, anche se è mancato il gol nell’anticipo della Prima categoria girone F. Il Torrita, da tempo ormai sicuro del brillante salto in Promozione, ha avuto le sue occasioni per sbloccare e così anche un compatto e temibile Ponte d’Arbia, deciso a partecipare ai playoff nella fase post campionato e quindi sulla carta più motivato nell’occasione rispetto ai padroni di casa che non hanno più niente da chiedere al torneo avendolo già vinto con ampio margine nei riguardi delle inseguitrici. Non sembra, comunque, nonostante il legittimo clima di euforia per il traguardo raggiunto, che il Torrita intenda andare in vacanza adesso, come testimoniato pure dalla fisionomia della formazione utilizzata ieri al fischio d’avvio. Un undici composto da tutti i titolari, a parte un paio di defezioni annunciate.