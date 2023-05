La sezione Franchi piazza due fischietti nelle gare play-off

Ci sarà anche un po’ di ‘Siena’ nel primo turno della fase nazionale dei play off. Due associati della sezione Aia Artemio Franchi sono infatti stati designati per la direzione di altrettante gare. Si tratta di Costin Del Santo Spataru, che sarà assistente dell’arbitro Cavaliere nel confronto Virtus Verona-Pescara e Valerio Crezzini, quarto ufficiale nella sfida Gubbio-Entella, diretta da Emmanuele. I cinque match in programma andranno in scena domani alle 20,30, le gare di ritorno domenica allo stesso orario. Oltre a Virtus Verona-Pescara e Gubbio-Entella si giocheranno Ancona-Lecco, Audace Cerignola-Foggia e Pro Sesto-Vicenza. Le squadre che al termine dei 180 minuti avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno che vedrà entrare in gioco le terze qualificate di ciascun raggruppamento, ovvero Pordenone, Cesena e Crotone.