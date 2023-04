La Reggiana in porto. E’ promozione in serie B

Dopo il grande spavento di due settimane fa e il secondo psicodramma consecutivo sfiorato la Reggiana conquista con novanta minuti di anticipo la promozione in B. Un traguardo oggettivamente meritato per i granata che sono stati praticamente sempre in testa dall’inizio della stagione. Ieri vincendo 2-1 ad Olbia (Cauz e Guiebre per gli emiliani, Ragatzu per i sardi) la formazione di Diana ha staccato il pass per la cadetteria complice il secondo pari di fila dell’Entella che si è sciolta sul più bello. Dopo lo 0-0 di Lucca infatti ieri i liguri sono stati fermati in casa da una ottima Racanatese (Tenkorang per l’Entella e Vona per i giallorossi). A questo punto la gara del Franchi di domenica prossima alle 14,30 diventa importante per i liguri per provare a ritrovare almeno la seconda piazza, sfuggita momentaneamente a vantaggio del Cesena che ieri ha vinto 2-0 contro la Vis Pesaro grazie all’ex bianconeri Silvestri e a Shpendi. Certifica il suo quarto posto la Carrarese che vince il derby contro la Lucchese (2-1, gol di Panico per i rossoneri e Cicconi e Pelagatti per gli apuani di Dal Canto) e resta a più due sul sorprendente Pontedera di Max Canzi che vince 4-0 a Fermo (Nicastro, Ciofani e doppietta di Peli) confermando il quinto posto davanti all’Ancona del neo allenatore Donadel, vittorioso 3-0 contro il Rimini grazie a Di Massimo, Spagnoli e Martina. Finisce 2-2 gtra Gubbio e Torres, con pareggio dei sardi al 91’ grazie a Lisi. Prima avevano segnato Di Stefano (doppietta) e Diakitè. Saluta la C dopo due stagioni il Montevarchi sconfitto nel finale dall’Alessandria (Italeng, Checchi e Martignago) mentre l’Imolese batte 3-1 il San Donato.

La classifica a 90 minuti dal termine del campionato: 80 Reggiana, 76 Cesena, 76 Entella, 62 Carrarese, 60 Gubbio, 59 Pontedera, 58 Ancona, 48 Lucchese, 48 Siena (-2), 46 Rimini, 44 Recanatese, 43 Fermana, 41 Olbia, 41 Fiorenzuola, 40 Torres, 38 Alessandria, 36 Vis Pesaro, 34 San Donato Tavarnelle, 33 Imolese (-2), 27 Montevarchi.