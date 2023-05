La Pianese vuole chiudere in bellezza Il tecnico Bonuccelli è pronto a salutare

La Pianese da ieri ha ripreso la preparazione in vista della finale play-off di domenica contro il Poggibonsi. I bianconeri di mister Bonuccelli, reduci dal successo contro il Livorno in semifinale raggiunto grazie ad una ottima prestazione, puntano a chiudere l’annata vincendo la post season del girone E di serie D pur nella consapevolezza che il traguardo potrebbe valere davvero poco. Ma Gagliardi e compagni, dopo una stagione andata oggettivamente ben al di là delle più rosee aspettative vogliono provare a chiudere nel migliore dei modi.

La speranza sarebbe quella di recuperare almeno per la panchina uno tra Marino, Lopez Petruzzi e Guadalupo, assente contro il Livorno mentre capitan Gagliardi e Grifoni, subentrati nella ripresa domenica sono pronti eventualmente per partire dal primo minuto. Quella contro il Poggibonsi nel derby provinciale senese sarà con ogni probabilità l’ultima gara di Vitaliano Bonuccelli sulla panchina degli amiatini. L’allenatore viareggino ha espresso al club la volontà di avvicinarsi a casa e potrebbe accasarsi a breve al Grosseto, salvo dopo un playout (0-0 al 120’) ricco di polemiche contro il Terranuova Traiana. In Maremma ritroverebbe il dg Vetrini e potrebbe provare a portare qualche elemento che in questa stagione ha fatto molto bene in bianconero. In caso di addio dell’ex allenatore di Massese, Gavorrano e Badesse la corsa per la successione è aperta a varie possibilità. Da D’Antoni a Prosperi passando per Pepe. Ma adesso ogni ragionamento sul futuro è prematuro visto che c’è un playoff da provare a conquistare indipendentemente da se ci sarà o meno la possibilità di ambire al ripescaggio o alla riammissione.

g.d.l.