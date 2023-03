La Pianese torna a vincere Ma pesa la lite tra Kouko e mister

La Pianese dopo il successo di domenica sul Città di Castello (costato la panchina al tecnico degli umbri Machi, al suo posto è stato richiamato l’ex Badesse Alessandria) adesso ha il tempo di recuperare energie mentali e fisiche al termine di un periodo complicato e ricco di impegni. Il campionato di D riprenderà domenica 2 aprile, che per i bianconeri coincide con la difficile trasferta di Livorno.

A tenere banco in casa amiatina, oltre al ritorno alla vittoria, il litigio tra l’allenatore Vitaliano Bonucelli e l’attaccante Daniel Kouko, evidentemente non contento del cambio durante la gara. Uno screzio già chiarito dal mister nel dopo partita, ma che ha lasciato un po’ di amaro in bocca nel club.

"Sono contento sia per il ritorno alla vittoria che per l’andamento complessivo del nostro campionato – le parole del numero uno del club amiatino, il presidente Maurizio Sani –. Dispiace però per lo screzio tra Kouko e mister Bonuccelli (costato il rosso al tecnico viareggino, ndr). Faremo le nostre valutazioni ma sono episodi che non devono succedere".

A commentare la vittoria sul Città di Castello è stato anche il direttore sportivo Francesco Cangi. "Abbiamo confermato il nostro valore dopo due partite in cui avevamo raccolto solo un punto e che ci hanno fatto perdere terreno nei confronti dell’Arezzo – è stato sottolineato –. Sia per demerito nostro che per merito dei nostri avversari nelle ultime settimane abbiamo lasciato qualche punto e la distanza dalla prima si è allargata. Ma lo sapevamo bene che l’Arezzo è una squadra molto forte che viene da sette vittorie di fila".

E infine: "Dobbiamo nelle prossime due partite di fare il meglio possibile e arrivare a giocarci lo scontro diretto (in programma ad Arezzo il prossimo 16 aprile, ndr) al massimo per non avere rimpianti. Avevamo bisogno – ha concluso il direttore sportivo – di tornare alla vittoria e siamo stati bravi a sbloccarla subito per poi raddoppiare ed amministrare la gara senza patemi d’animo".

g.d.l.