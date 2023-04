La Chiantigiana resiste 80 minuti poi arriva la resa

LASTRIGIANA

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Bandini, Fioravanti, Calonaci, Biondi, Ciotola, Ammannati, Bianchi, Bourezza, Corsi (46’ Manganiello).

Panchina. Giannini, Borgioli, Corradi, Crini, Lenzini, Pierattini, Terzani, Valori. All. Bartalucci.

CHIANTIGIANA: Signorini, Batoni, Ciolli, Mbounga Kameni, Ticci, Verdiani, Nieri, Ceccatelli, Cioni, Cappelli, Kebbeh.

Panchina: Pupilli, Berardi, Focardi Olmi, Da Frassini, Barontini, Diurno, Cicali, Lodde.All. Cioffi.

Arbitro Biagini di Lucca.

Rete: 80’ Manganiello.

SAN CASCIANO VAL DI PESA – La gara che si è giocata al comunale di San Casciano Val di Pesa per l’ormai noto indisponibilità del campo La Guardiana di Lastra a Signa, contava solo per la Lastrigiana impegnata a sfuggire ai play-out. La Chiantigiana penultima in classifica invece, era ormai sicura di dovergli affrontare a partire da domenica 30 aprile. La gara si è sbloccata al 35’ della ripresa quando Manganiello subentrato nella ripresa riusciva a battere il portiere senese. Tre punti importantissimi per i fiorentini, mentre la Chiantigiana priva degli squalificati Posarelli e Spinelli ha giocato un’onesta partita difendendosi bene. Quando il pareggio sembrava essere la soluzione finale è arrivato il gol per una vittoria d’oro per la Lastrigiana.

Antonio Mannori