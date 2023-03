La Chiantigiana anticipa a sabato 11 marzo Zenith Prato il duro ostacolo da superare Per la Sinalunghese il viaggio a Foiano

Nel fine settimana si gioca il turno numero 29 del girone B di Eccellenza Toscana. Prima a scendere in campo sarà la Chiantigiana che sabato alle 14,30 farà visita allo Zenith Prato, quarta forza del campionato. Un impegno sulla carta proibitivo per i chiantigiani che però devono tentare il tutto per tutto per evitare la retrocessione diretta ed agganciare il treno play-out, al momento distante sei lunghezze ed occupato dal Porta Romana. Impegno difficile anche per il lanciatissimo Mazzola Valdarbia di mister Stefano Argilli che domenica alle 14,30 sarà impegnato sul difficile campo della Rondinella Marzocco che è quinta in classifica a +5 su Cruciani e compagni e meno due dallo Zenith Prato che chiude momentaneamente la griglia playoff. Vincere per i ragazzi di Argilli sarebbe di vitale importanza per proseguire nell’ottimo percorso degli ultimi mesi e prepararsi al meglio all’arrivo della capolista Figline sette giorni dopo, per altro al Franchi. Sarà una domenica particolare per la Sinalunghese, impegnata nel derby contro la Nuova Foiano. Una gara importante per campanilismo e classifica e magari anche per vendicare il ko in Coppa Toscana a novembre che costò l’eliminazione dalla manifestazione dei rossoblu. Nell’ambiente sinalunghese c’è però fiducia dopo il poker rifilato al Pontassieve domenica. "É stata una partita combattuta fin dall’inizio, si sono create diverse situazioni che noi abbiamo saputo sfruttare – ha detto il mediano rossoblu Ledio Ajdini -. Veniamo da un buon momento e siamo stati bravi a reagire al loro pareggio nonostante le assenze in vari settori del campo. domenica ci attende il derby a Foiano, sono pronto come tutti i miei compagni". Rispetto all’ultima gara domenica tornano a disposizione Ibojo (nella foto) e Meoni.