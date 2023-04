Juan Polcan e quel viaggio da Leo Messi Il giovane argentino risiede alle Serre e fa parte della rosa della Ibs Le Crete

La sua iniziativa è diventata virale nel giro di poche ore: numerosissimi gli organi di informazione ed i siti web che hanno raccontato il viaggio di Juan Polcan fino a Parigi con l’unico scopo di ottenere un autografo da Lionel Messi in persona! Dieci ore di attesa, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto: Juan è stato accolto nella casa del campionissimo (nella foto) che gli ha fatto l’autografo sul braccio e gli ha regalato una foto con la maglia numero dieci dell’Argentina! Subito dopo Juan è corso da un tatuatore per rendere indelebile, sulla pelle, la firma del suo idolo. Fin qui la nota di cronaca, quello cioè che ha caratterizzato questo insolito blitz parigino. Per noi senesi, tuttavia, l’episodio si arricchisce di interessanti connotati locali, perché Juan Polcan vive alle Serre di Rapolano e dallo scorso agosto fa parte della rosa della Ibs Le Crete, società di calcio a 5 che milita nella C1 regionale.

"E’ un ragazzo argentino di 23 anni – racconta Alessandro Rossi, vicepresidente del sodalizio - con uno splendido carattere e con doti tecniche non comuni, tanto che nel suo paese ha giocato in serie A. L’estate scorsa cercavamo un giocatore sudamericano di alto livello e tra i tanti visionati abbiamo scelto Juan, che tra l’altro sognava di venire in Italia. Durante la sosta del campionato, è andato a coronare il suo sogno".

E’ un uomo spogliatoio?

"Assolutamente sì, essendo un trascinatore che da buon sudamericano è sempre l’ultimo a mollare. Anche per questo, abbiamo deciso di affidargli la guida tecnica dell’Under 15 regionale".

Come sintetizzi la sua personalità?

"Passione, tenacia e orgoglio, che sono le tre parole che riassumono al meglio lo spirito della nostra società".

Giuseppe Stefanachi