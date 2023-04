Il Siena scivola in nona posizione La Lucchese gode

Con la penalizzazione di due punti da scontare nella stagione corrente, la Robur scivola in nona posizione: i 49 punti raggranellati diventano 47 e a guadagnarne è la Lucchese che con i suoi 48 gettoni si ritrova, ‘gratuitamente’, un gradino sopra. Quattro, quindi, le lunghezze che, a due giornate dalla fine della stagione regolare, separano i bianconeri dalla coppia Fermana-Recanatese, attualmente in undicesima posizione: a complicare ancora di più i piani il fatto che entrambe hanno, con il Siena, gli scontri diretti a favore. Per quanto il decurtamento non sia arrivato come un fulmine a ciel sereno, dopo il deferimento del mese scorso, per Lanni e compagni, la penalizzazione è stata un altro boccone amaro da buttare giù, un altro problema che va a minarne lo stato emotivo, in una stagione tutt’altro che semplice. Senza dimenticare le preoccupazioni per il futuro.