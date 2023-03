Il Siena lavora a testa bassa Porte chiuse e concentrazione

Lavora sodo, la Robur e si blinda: i bianconeri dopo la doppia seduta di ieri al Bertoni, di gruppo e individuale, torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio e lo faranno sul campo di Quercegrossa, a porte chiuse. Non vuole lasciare niente di intentato, mister Pagliuca: la gara di domenica allo stadio dei Marmi di Carrara mette in palio punti pesanti, in ottica play off.

Se manca ancora qualche lunghezza per parlare ‘ufficialmente’ di spareggi, l’obiettivo dichiarato del Siena è quello di raggiungere la miglior posizione possibile. La classifica, con tante squadre raggruppate in pochi punti e cinque partite ancora al termine della stagione regolare, permette di poter arrivare in una posizione migliore dell’ottava attuale. La stessa Carrarese è al momento quarta – le prime tre, Reggiana, Entella e Cesena sono praticamente inarrivabili –, ma a 6 gradini sopra Lanni e compagni.

L’allenatore bianconero potrebbe, per la trasferta in casa azzurra, dover rinunciare ancora a Frediani e De Paoli: entrambi anche ieri, hanno svolto un lavoro a parte, impegnati nei rispettivi programmi di recupero e mancano tre sedute al termine della preparazione (quella di oggi, quella di domani e la rifinitura di sabato). Non ci saranno, però, stavolta, bianconeri squalificati (nell’elenco dei diffidati lo steso Frediani, Castorani e Collodel). Lavoro duro, dicevamo: ieri, nella prima uscita giornaliera spazio alla parte atletica e aerobica con esercitazioni mirate per allenare la resistenza e lo sviluppo aerobico. Subito dopo spazio all’attività tecnica e al lavoro con soluzioni di reparto; nel pomeriggio, invece, allenamento tattico con fasi di possesso e non possesso prima della partitella finale a ranghi contrapposti e a campo ridotto.

Finale con scarico muscolare e stretching. Prosegue intanto la prevendita dei biglietti, disponibili fino a sabato alle 19: I ticket si possono acquistare su www.etes.it o in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Il costo del biglietto per il settore ospiti (intero) è di 10 euro, non comprensivo del diritto di prevendita; per gli under 12 è di 1 euro più il diritto di prevendita; per gli over 65 è di 5 euro più il diritto di prevendita. Domenica le biglietterie per il settore ospiti rimarranno chiuse.

Angela Gorellini