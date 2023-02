Il San Gimignano si impone ai rigori E’ in semifinale

Il San Gimignano si impone nettamente dal dischetto e approda in semifinale di Coppa Toscana di Seconda categoria: troverà l’Atletico Levane. Grande equilibrio nei tempi regolamentari e nei supplementari della partita disputata allo stadio Ernesto Solvay. Sia i padroni di casa che i turriti di mister Ercolino dimostrano ottime potenzialità, esprimendo valide trame di gioco e occasioni per sbloccare. Logico alla fine il ricorso ai calci di rigore per poter decretare la compagine qualificata alla successiva fase del tabellone. Il San Gimignano si dimostra infallibile e ha dalla sua pure l’abilità del portiere Porcelli, vero protagonista della "lotteria", che neutralizza i due tiri dei padroni di casa, usciti comunque di scena a testa alta.

Questa la successione: Mori, San Gimignano (rete), Marinelli, Rosignano Solvay (rete), Foresta, San Gimignano (rete), Marini, Rosignano Solvay (parato), Rustioni, San Gimignano (rete), Rabellino, Rosignano Solvay (parato), Bartoloni San Gimignano (rete). Per il team di Ercolino prosegue il cammino su due fronti. In campionato manca soltanto il timbro dell’aritmetica per il salto in Prima.