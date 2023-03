Il Poggibonsi si prepara per il Montespaccato Sabato un anticipo dove è vietato sbagliare

Percorso preparatorio in atto per l’anticipo di sabato (fischio d’avvio alle 15) in trasferta con il Montespaccato, ma intanto è da rilevare una novità per il match successivo nel calendario dei giallorossi, in programma giovedì 6 aprile allo Stefano Lotti con i Mobilieri Ponsacco. La gara del turno nella settimana di Pasqua, valida per la trentesima giornata, avrà inizio non alle 15 bensì alle 18. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato gli accordi intercorsi tra le società. Il club di viale Marconi ha voluto così ringraziare il sodalizio della provincia di Pisa per la disponibilità dimostrata nell’accogliere la richiesta di differimento dell’incontro in programma nel pomeriggio del Giovedì Santo. Da parte di mister Calderini e dei componenti dello staff tecnico, prosegue anche nella giornata odierna l’impegno nella guida degli allenamenti di Pacini (nella foto) e compagni. Al momento non sembrano profilarsi dei recuperi di pedine nel collettivo, come era emerso in pratica anche la settimana scorsa, prima del test amichevole dei giallorossi con il Pisa allo stadio Arena Garibaldi. Probabile quindi per il Poggibonsi, nel viaggio verso la capitale, una configurazione di organico simile a quella della partita casalinga di mercoledì 15 marzo con il Seravezza Pozzi, terminata con un verdetto di parità, 1-1. A proposito della sfida esterna con il Montespaccato, il Poggibonsi fa sapere ai propri sostenitori che i biglietti, del costo di 11 euro, per accedere agli spalti del campo sportivo Don Pino Puglisi potranno essere acquistati soltanto tramite prevendita online sul circuito elettronico CiaoTickets.

Il link è il seguente: https:www.ciaotickets.combigliettimontespaccato-poggibonsi. Il giorno della disputa del confronto, i botteghini dell’impianto rimarranno chiusi e per tale ragione gli addetti ai lavori del Poggibonsi raccomandano i tifosi di munirsi del biglietto prima della partenza per Roma.

Paolo Bartalini