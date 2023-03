Il Mazzola Valdarbia sbanca Firenze

RONDINELLA

0

MAZZOLA VALDARBIA

2

RONDINELLA: Pecorai, Bora, Ricchi, Mazzolli, Marini, Pisapia, Fantechi (80’ Petri), Rosi (67’ Ferrmaca), Cragno, Renna (63’ Maresca), Caparrini (70’ Giorgelli).

Panchina: Bertini, Marchi, Bagnai, Ribeiro, Cerza. All. Francini.

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, De Luca (87’ Majuri), Gianneschi, Bianchi, Fabbrini, Cruciani, Cavallini (80’ Landozzi - 90’ Tozzato), Silvestri, Hoxhaj, Baroni (72’ Nassi), Mearini.

Panchina: Florindi, Simi, Malavita, Pierangioli. All. Argilli.

Arbitro Valentini di Brindisi (Angelici-Venturi).

Reti: 54’ Gianneschi, 61’ Baroni.

Note – Ammoniti: Marini, Pisapia, Ferrmaha, Cavallini. Recuperi: 0 e 5’.

FIRENZE – Vittoria in trasferta per il Mazzola Valdarbia che con due reti in avvio di ripresa liquida la pratica Rondinella. Per i biancocelesti, nel primo tempo, buone occasioni per Gianneschi e Hoxhaj. Nel secondo tempo subito occasione biancorossa con Cragno. I biancocelesti riprendono il controllo della partita e, al 54’, passano: Hoxhaj lancia con il contagiri verso Gianneschi che segna l’1-0. Dopo una bella conclusione di Cavallini respinta di pugno da Pecorai, il Mazzola raddoppia: Cruciani scippa la palla sulla trequarti, apre per Baroni che fa 2-0.