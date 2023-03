Il derby è su Sky Modalità diretta gol Biglietti: ultime ore

La partita Carrarese-Siena, in programma domani alle 14,30 allo stadio Dei Marmi, sarà trasmessa, oltre che sulla piattaforma Eleven Sport anche su Sky Sport, con la modalità diretta gol (con la stessa modalità anche Vis Pesaro-Entella). In diretta (+diretta gol) verrà data Cesena-Olbia. I tifosi bianconeri che volessero invece seguire la squadra a Carrara, hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per acquistare il biglietto: i tagliandi saranno disponibili fino a stasera alle 19. Domani le biglietterie del settore ospiti saranno chiuse. I ticket si possono acquistare online sul sito http: www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Il costo del biglietto settore ospiti (intero) è di 10 euro, non comprensivo del diritto di prevendita; per gli under 12 (nati fino al 31122009) è di 1 euro più il diritto di prevendita; per gli over 65 (nati fino al 31121955) è di 5 euro più il diritto di prevendita.