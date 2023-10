Il Costone vuole dimenticare la Coppa Toscana. Trasferta a Piombino

Semaforo verde per la serie B femminile di basket. Il Costone se la dovrà vedere in trasferta con Piombino, gara che prenderà il via alle 18 sul parquet del PalaTenda, con i direttori di gara che saranno Profeti e Cavasin della sezione di Livorno. C’è grande voglia di riscatto tra le fila bianconere in quanto la mancata qualificazione alle final four di Coppa Toscana è stato un boccone amaro da buttare giù, specialmente per il tecnico David Fattorini che ha commentato così l’eliminazione: "Abbiamo senza dubbio giocato una delle nostre peggiori partite e quindi le nostre avversarie di Firenze con merito hanno centrato l’obiettivo che, non ce lo nascondiamo, era alla nostra portata. Ho avuto modo di parlare con il gruppo di questa battuta d’arresto; nessun dramma, l’importante è ripartire con la mentalità giusta". Vedremo dunque un Costone più determinato che mai, anche se alcune defezioni preoccupano, come quella di Pastorelli che non sarà della partita. Nel frattempo buone notizie arrivano sul fronte societario con l’acquisizione di un nuovo sponsor per la prima squadra che sarà Aymarà, un’azienda leader nel campo dell’informatica e della grafica industriale che ha sede legale alle Badesse. Un binomio questo che accompagnerà tutto il cammino delle cestiste senesi nel torneo cadetto. Altra notizia degna di nota è la convocazione nella Selezione della Toscana delle giovani Emma Bellaccini e Ada Marina Passiatore, entrambe classe 2010 che lunedì 9 ottobre prenderanno parte al raduno di Fucecchio, in un roster composto da 28 atlete, le migliori a livello regionale.

R.R.