Il Costone cede alla Sinergy e conclude la sua stagione

SYNERGY

85

COSTONE

83

SYNERGY: Mesina 6, Privitera 2, Volpe 20, Marchionni, Bianchi, Elez 27, Camiciottoli ne, Fabrizi, Mancini 5, Ceccherini, Morales Lopez 2, Bantsevich 23. Allenatore: Vadi.

COSTONE: Maksimovic 7, Ricci 8, Juliatto 4, Bruttini R. ne, Angeli 6, Terrosi 10, Banchi 14, Piattelli ne, Ondo Mengue 21, Bruttini L. 14, Speri ne, Maggiorelli ne. Allenatore: Ricci.

Parziali: 18-16, 42-39, 64-61.

SAN GIOVANNI – Finale amaro per il Costone, che dice addio al sogno play-off dopo la sconfitta in casa della Synergy Valdarno. Nel primo quarto sono subito i padroni di casa che si portano in vantaggio e gestiscono il gioco. La Vismederi Costone sigla i primi punti dopo due minuti di gioco ed è immediatamente costretta ad inseguire. Infatti, la prima frazione termina 18-16. Il gioco riprende con i punti di Angeli e la bomba di Terrosi. La reazione gialloverde sembra farsi sentire, tanto che Banchi verso metà quarto, porta i suoi sul 27-33. Proprio in questo frangente in cui i gialloverdi sembravano avere l’inerzia favorevole, Banchi va a terra per un colpo al volto ma gli arbitri non ravvedono fallo e lasciano che la Synergy appoggi due punti facili in contropiede. La formazione di San Giovanni Valdarno continua a spingere e si riprende il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul risultato di 42-39. Nel terzo quarto, i ragazzi di coach Ricci riescono a capitalizzare con i punti di Bruttini e Ondo Mengue, ma ad ogni tentativo di rimonta, la Synergy Valdarno controbatte e si mantiene saldamente al comando. I punti di Maksimovic mandano le squadre all’ultimo intervallo breve sul 64-61. Nel quarto decisivo il Costone va subito sotto, ma l’esperienza di Ondo Mengue, abbinata alla gioventù di Ricci, fa sì che i senesi si portino a -2. Nonostante i tentativi disperati del Costone, la maggiore precisione dalla lunetta dei sangiovannesi premia la Synergy.