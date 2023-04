Il Catanzaro piega la Feralpisalò Successo per 2-1

E’ stato il Catanzaro ad aggiudicarsi il primo round della Supercoppa di Serie C 20222023. I calabresi, tra le mura amiche del Ceravolo, hanno battuto 2-1 la Feralpisalò. A passare in vantaggio, al 54’, sono stati i gardesani grazie alla rete di Butic. Appena due minuti dopo, però, è arrivata l’autorete di Tonetto. A chiudere la pratica ci ha pensato al 65’ il solito Iemmello, servito da Sounas. Il prossimo appuntamento sabato prossimo: a debuttare nella Supercoppa sarà la Reggiana, terza squadra promossa in serie B. Il 13 maggio l’ultimo e decisivo turno, che metterà di fronte gli emiliani e il Catanzaro. Al termine di ciascuna gara, sono assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della competizione, verrà tenuto conto nell’ordine della differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del maggior numero di reti segnate nella gara esterna. La prima squadra nella storia ad aggiudicarsi la SuperCoppa è stata la Robur.