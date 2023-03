"Ho avuto qualche difficoltà, ma non mollo mai"

Ha raggiunto quota 8 nella classifica marcatori, segnando la rete, peraltro bella, che ha regalato al Siena il pareggio: Francesco Disanto (nella foto). "Sono contento per la rete – ha affermato l’attaccante nel post partita –. A gennaio ho avuto un periodo di flessione e mi sono fatto la promessa di cercare di finire l’anno nel migliore dei modi per me e per la squadra, per i tifosi, per la gente e per tutto il mondo Siena. La mia possibile partenza durante il mercato? Ripeto, ho vissuto una situazione molto particolare, ho avuto qualche difficoltà, ma per carattere sono uno che non molla mai. Non ho mollato e non voglio certo mollare ora: porto avanti la promessa che mi sono fatto, darò tutto per la Robur".

La vittoria inizia a mancare. "Sì, è vero – ha dichiarato Disanto –, è un periodo che va così, oggi vanno anche fatti i complimenti al San Donato. Il girone di ritorno, poi, è un altro campionato, le squadre che si devono salvare danno sempre qualcosa in più. Siamo stati bravi a non scoraggiarci dopo l’1-0, nonostante l’errore commesso, e soprattutto nel secondo tempo abbiamo portato la partita dalla nostra parte, fino al pareggio. Speriamo che i tre punti arrivino sabato in casa, ce li meritiamo".

"I tanti gialli – ha chiuso –? Ho un carattere non facilissimo, lo stesso che mi fa probabilmente essere, come dite voi, un trascinatore. Cerco sempre di dare quel qualcosa in più, ma non faccio mai niente in malafede o esagerando per fare un dispetto a qualcuno. Sono un istintivo che cerca sempre di dare una mano alla squadra e ai compagni. Mi impegnerò a prenderne meno".

A.G.