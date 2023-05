"Gita con pranzo per l’acquisto di Maltraverso"

L’hanno buttata sull’ironia, i Fedelissimi. "Il Club organizza una gita con pranzo per festeggiare l’acquisto del centro sportivo di Maltraverso – si legge sul Fol –. Il pullman, vista l’impossibilità di accedere al Franchi per i lavori in corso per l’adeguamento sismico, partirà dalla statua di Santa Caterina. Il viaggio proseguirà verso il Bertoni dove i partecipanti potranno consumare una breve colazione nel posteggio adiacente l’impianto per la difficoltà di accedere al complesso stesso inagibile per il cantiere aperto". "Si proseguirà verso Quercegrossa – si legge ancora –, con breve visita al campo sportivo che ha ospitato la preparazione settimanale della prima squadra per tutta la stagione e da lì via verso Maltraverso che, in base al comunicato del Siena del 21 marzo. ‘…Acr Siena 1904 Spa comunica di aver trovato un accordo con la proprietà del Centro sportivo Maltraverso per la sua acquisizione che si concretizzerà entro il prossimo 30 aprile 2023…’ è stato sicuramente acquistato… Sarà un momento importante per festeggiare la nascita di Robur City e una serie di traguardi conseguiti dalla società. Aspettiamo la consueta letterina e poi vi comunicheremo le modalità per partecipare alla gita".